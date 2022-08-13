الاطاحة بشكبة تتاجر بالاثار السومرية في بغداد

2022/08/13 | 14:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض عليهم بالجرم المشهود.

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