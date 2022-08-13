مصر.. تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة

2022/08/13 | 14:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس النواب المصري، السبت، على رابع تعديل وزاري تشهده حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، والذي يجلس على كرسيه منذ يونيو 2018.

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