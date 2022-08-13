انتشال جثة امرأة مسنة من نهر دجلة قرب الجسر المعلق

2022/08/13 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانتشال جثة امرأة مسنة من نهر دجلة قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية ينوز، إن "جثة امرأة كبيرة بالسن تم انتشالها من نهر دجلة قرب الجسر المعلق من قبل قوة امنية".

وأضاف انه "بحسب المعلومات الواردة فأن الامرأة هي من رمت نفسها بدافع الانتحار".

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