اعترافات ارهابي جهز 45 عجلة مفخخة وصنع 1450 عبوة في صلاح الدين (فيديو)

2022/08/13 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – صلاح الديننشر جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، اعترافات ارهابي جهز (45) عجلة مفخخة وصنع (1450) عبوة في محافظة صلاح الدين

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