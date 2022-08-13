1200 شخص يستعدون للانضمام إلى فريق محققي المعلومات في العراق

2022/08/13 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيعتزم مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اطلاق دورات تدريبية جديدة في 5 محافظات بهدف إضافة 1200 شخص من الطلبة والصحفيين والناشطين وقادة الرأي إلى مجال تدقيق المعلومات ومكافحة الاخبار المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي في غضون الشهرين المقبلين.وذكر مركز حقوق في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "ومن خلال دورات مكثفة ليومين متتاليين في محافظات بغداد وكربلاء وبابل وديالى والأنبار، وعلى مدى شهرين متواصلين يعتزم المركز إضافة تلك الفئات إلى فريق محاربي المعلومات المضللة والتحقيق في ما ينشر من بيانات واخبار ومعلومات على الفضاء العام وخصوصاً بمواقع التواصل الاجتماعي".وأوضح المركز، أنه "خلال الشهرين المقبلين ومن خلال ورش العمل التي ستدار من قبل خريجي دورات في المحافظات المذكورة فإن 1200 شخص سيشتركون بمشروع مركز حقوق للتحقيق في الاخبار ومتابعة الأخبار المضللة والمزيفة وكشفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".واضاف: "اختتم المركز دورة تدريبية مكثفة في بغداد، تضمنت اعداد المدربين وتدريبهم على آليات رقمية لمحاربة المعلومات المضللة، حضرها مشاركون من كل المحافظات المذكورة، والذين سوف يأخذون على عاتقهم قيادة الدورات التدريبية كل حسب محافظته، بعد ان تم التعاقد معهم من قبل مركز حقوق لدعم حرية التعبير ليكون مهمة كل عضو تدريب 120 شخصاً من المحافظات الخمس المذكورة".

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