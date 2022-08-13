العراق يسلم 50 إرهابياً إلى سوريا

2022/08/13 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن تفاصيل عملية تسلم 50 إرهابياً من سوريا.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية إن “هذه العملية تمت بعد تعاون كبير مع الجانب السوري وخاصة قوات سوريا الديمقراطية”، لافتاً الى أن “هؤلاء الإرهابيين مطلوبون للقوات الأمنية”.وأوضح الخفاجي أن “عملية تسلم الإرهابيين كان مخططاً لها منذ وقت بعيد وهي نتيجة الاتصالات والعمل المشترك”، مبيناً أن “البعض من هؤلاء الإرهابيين هم مجرمون خطرون وقياديون في داعش ومسؤولون عن الكثير من العمليات الإرهابية”.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن تسلم 50 إرهابياً من الجانب السوري.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابياً من عناصر عصابات داعش من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد أن تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية”، لافتاً الى أن “عملية تسلم هؤلاء الإرهابيين تمت عبر منفذ ربيعة الحدودي”.

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