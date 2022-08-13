مرض غامض أصاب مراهقًا بعد مساهمته لـ3 أيام بعمليات إنقاذ جراء الفيضانات.. ماذا حدث له؟

2022/08/13 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة في ولاية كنتاكي حزينة جدّا لفقدان ابنها البالغ من العمر 18 عامًا.مرض آرون كروفورد وفارق الحياة بعدما أمضى 3 أيام يساعد ضحايا الفيضانات.تقول شقيقة آرون إنّ العائلة تأمل بوهب وزرع أعضائه لآخرين، لأنّ آرون كان يملك قلبًا من ذهب.

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