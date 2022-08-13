2022/08/13 | 14:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة مستشار الكاظمي لـ المسلة: لاخطورة على رواتب الموظفين في نهاية العام أولاً على المسلة.

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