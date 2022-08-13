2022/08/13 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نقلت وكالة إنترفاكس، عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، قولها إن القوات الروسية سيطرت بالكامل على قرية بيسكي الواقعة على مشارف منطقة دونيتسك بأوكرانيا.وكانت القوات الروسية والموالية لروسيا قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على قرية بيسكي المركز الخبري الوطني.

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