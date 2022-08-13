وزير الموارد: إيران أقامت سداً وقطعت المياه دون الأخذ بالنظر لمصالح العراق

2022/08/13 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، أن إيران أقامت سداً وقطعت مياه نهر الكارون من دون الاخذ بالنظر لمصالح العراق.وقال الحمداني، خلال زيارته للبصرة: “تمت […]

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