استئناف شحنات النفط الروسي إلى التشيك بعد انقطاع لأكثر من أسبوع بسبب العقوبات

2022/08/13 | 15:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة "ميرو" المشغلة لخط الأنابيب التشيكي، استئناف شحنات النفط الروسي إلى التشيك من خلال الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" الذي يمر عبر أوكرانيا بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوع.وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية اليوم السبت، …

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