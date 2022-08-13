السليمانية تضبط 30 كغم من المخدرات

2022/08/13 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب

في محافظة السليمانية، ضبط 30 كغم من

المخدرات في قضاء رانيا.





وذكر بيان مقتضب للمديرية، أن "قوات

الفوج الثاني التابعة للمديرية وبعملية

خاصة واستنادا بمعلومات استخ

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