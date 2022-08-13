هاربين الى كربلاء.. اعتقال شخصين أحدهما متهم بجريمة قتل في النجف

2022/08/13 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء

المقدسة، السبت، عن القبض على متهم

مطلوب بجريمة قتل نفذها في محافظة النجف

الاشرف قبل عدة أشهر مع القبض على شخص

آخر معه.





وذكر بيان لإعلام الشرطة، وتلقته وكالة

نون ال

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