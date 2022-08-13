2022/08/13 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zinxTXU1xWI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يفقد البوصلة .. تظاهرات الإطار و التيار و الانتخابات أمام معضلة سياسية | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يفقد البوصلة .. تظاهرات الإطار و التيار و الانتخابات أمام معضلة سياسية | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).