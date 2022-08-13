رغم التحذيرات.. المعهد الذي استضاف سلمان رشدي

2022/08/13 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، مساء الجمعة، إن المكان الذي تعرض فيه الكاتب البريطاني الشهير، سلمان رشدي، للطعن كان قد رفض التوصيات السابقة لتشديد الإجراءات الأمنية.

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