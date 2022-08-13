شرطة كربلاء : مكافحة المخدرات تضبط شخصين أحدهما متهم بجريمة قتل في النجف

2022/08/13 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت عن القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل نفذها في محافظة النجف الاشرف قبل عدة أشهر مع القبض على شخص آخر معه ،

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة ” بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود مطلوبين إثنين محافظة النجف وجه السيد قائد الشرطة اللواء أحمد علي زويني بالتحرك السريع وجمع المعلومات من خلال تشكيل فريق عمل من ابطال مكافحة المخدرات وتم على الفور الوصول الى المطلوبين والقبض عليهما وتبين أنهم هاربين الى محافظة كربلاء ،

واضاف البيان”: بعد التحقيق مع المطلوب اعترف بقيامه بتنفيذ جريمة قتل نفذها في النجف الاشرف وجاء الى مدينة كربلاء مع شخص آخر ظننا أنهما سيهربان من العدالة إلا أن ابطال المخدرات كانوا لهما بالمرصاد ، فيما ضبط معهما مواد مخدرة(28 غرام) من مادة الكرستال المخدرة مع ميزان الكتروني وأدوات تعاطي مع رمانات هجومية عدد(2) مع بنادق عدد(3) ومسدسات عدد (3) مع عتاد متنوع ، وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه لينالا جزائهما العادل وفق القانون .

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