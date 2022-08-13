محكمة أمريكية تعرض مذكرة «تفتيش منزل ترامب»

2022/08/13 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت محكمة أمريكية في فلوريدا عن مذكرة التفتيش الخاصة بمداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «مارالاغو» في بالم بيتش بميامي.وجاءت عملية التفتيش غير المسبوقة استناداً إلى المذكرة بعد أن أعلن المدعي العام أن هناك مصلحة عامة كبيرة في كشف المذكرة، كما نشر لاحقاً تفاصيل الوثائق المضبوطة في منزل ترامب والتي صُنف بعضها تحت بند «سري للغاية».وأشارت مذكرة التفتيش، التي وافق قاضٍ فيدرالي أمريكي على السماح بنشر تفاصيلها، إلى أن المدعي العام لديه شواهد على احتمال انتهاك ترامب لقانون مكافحة التجسس الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إضافة إلى انتهاكه قوانين أخرى تتعلق بالتعامل مع السجلات الحكومية.وأضافت المذكرة أن هناك احتمالاً بانتهاك ترامب قوانين تتعلق بمكافحة التجسس، وأصول التعامل مع السجلات الحكومية.وأظهرت أوراق المحكمة أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» صادروا 11 مجموعة من السجلات السرية من العقار المملوك لترامب خلال المداهمة التي جرت يوم الاثنين الماضي.ولدى الادعاء شواهد على أن ترامب ربما انتهك قانون التجسس الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات تخص الدفاع الوطني.

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