غازبروم الروسية تشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

2022/08/13 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

نقلت وكالة تاس للأنباء عن شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم قولها إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هبطت حوالي 40% في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021، بحسب بيانات من "رفينتيف ايكون".

وأضافت الوكالة الحكومية أن الصادرات الروسية في منتصف يوليو/ تموز 2022 تراجعت إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أدنى مستوى في حوالي 40 عاما.

وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.

وفي مارس/ آذار، قال بوتين إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تصنفها "بغير الصديقة" فيما يتعلق بموقفها من الصراع في أوكرانيا أن تدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب بالروبل.

وحذرت المفوضة الأوروبية من أن الامتثال لأمر بوتين قد يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو، وحثت شركات الاتحاد الأوروبي على مواصلة الدفع بالعملة المتفق عليها في عقودها مع غازبروم، وهي اليورو أو الدولار في الأغلب.

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