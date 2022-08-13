2022/08/13 | 15:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sjBII6JFGgY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديمقراطي الكردستاني يعلن موافقته على اجراء انتخابات مبكرة بشروط - مهدي عبد الكريم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الديمقراطي الكردستاني يعلن موافقته على اجراء انتخابات مبكرة بشروط - مهدي عبد الكريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).