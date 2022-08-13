أنشيلوتي يعلن اعتزاله التدريب في نهاية مشواره مع ريال مدريد

2022/08/13 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، إعتزاله التدريب بعد نهاية الولاية الحالية له مع الفريق الملكي، مشيرًا إلى أنه لن يدخل في أي تجارب تدريبية بعد رحيله عن سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد ضد نظيره ألميريا،"أعتقد بعد مغادرة ريال مدريد، لن تكن هناك أي خطوات أخرى لي، ومشواري التدريبي في كرة القدم سيكون انتهى".

وأضاف، "لدي شغف بهذه الرياضة والحماس لتدريب أفضل فريق في العالم، إنها لحظة جميلة جدًا، أعرف أنه سيأتي يوم وأُغادر، وأريد أن أبتعد عن ذلك اليوم قدر الإمكان، أنا سعيد بتدريب هذا النادي".

وعن حال الفريق، أجاب أنشيلوتي أنه "لدينا فريق قوي للغاية، وعليك أن تحفز الجميع وسيكون هناك كأس عالم، ونحتاج لوصول اللاعبين وهم بحالة جيدة، والفكرة هي المداورة أكثر من العام الماضي لأني لديَّ فريق أكثر اكتمالًا الآن".

وتابع، " حالة الفريق جيدة ونحن متحمسون للغاية لبدء هذا الموسم بشكل جيد، ستكون كل مباراة معقدة للغاية بالنسبة لنا بدءً من الغد، سيكون هدفنا الحفاظ على اللقب، وحتى موعد كأس العالم لن نواجه الكثير من المشاكل، وسيستعد اللاعبون بشكل جيد".

وعن فينيسيوس جونيور، اختتم المدرب، "نأمل أن يستمر فينيسيوس بنجاح، والتألق مثل العام الماضي، لقد كان حاسما جدًا وطلبنا منه الاستمرار على هذا المنوال".

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق ألميريا، في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني، غدًا الأحد في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت بغداد، على أرضية ستاد خوان مارتينيز معقل فريق ألميريا.

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