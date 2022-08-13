خبير انتخابي: إجراء انتخابات مبكرة يحتاج ركنين اساسيين (تفاصيل)

2022/08/13 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد الخبير الانتخابي، دريد توفيق، اليوم السبت، ان اجراء انتخابات مبكرة او عادتها يحتاج الى ركنين اساسيين هما القانون والتخصيص المالي.وقال توفيق في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الهدف من اجراء انتخابات في الدول الديمقراطية، هو تشكيل حكومة تمثل ارادة الناخب"، مشيراً الى ان "إعادة الانتخابات او الذهاب الى انتخابات مبكرة هي حالة صحية في الجو الديمقراطي".واضاف ان "اعادة الانتخابات تحتاج الى ركنين اساسيين هما قانون الانتخابات والتخصيص المالي"،لافتاً ان "قانون رقم 9 لسنة 2020 اقرت فيه المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض الفقرات في المادة 13 حيث ميزت هذه المادة بين الاقليات، وهذا مخالف للدستور العراقي، مما يبين حاجة القانون الى تعديل قبل إعادة العمل به على الاقل او تشريع قانون بديل اخر".وأوضح توفيق ان "الجهة الوحيدة التي لها حق التشريع بالعراق هي مجلس النواب، وقرار حلّه قبل تشريع قانون انتخابات اوتعديل قانون رقم 9 لسنة 2020 يعقد الازمة السياسية اكثر من ان يكون حلاً لها".ودعت بعض القوى السياسية الى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة ومبكرة لحلحلة الأزمة والاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد.

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