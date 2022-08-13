وزير الموارد المائية: ننفذ الآن الجزء الحرج من مشروع البصرة الانبوبي

2022/08/13 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تفقد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، الأعمال الجارية من قبل تشكيلات الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البصرة الأنبوبي .

وقال الوزير، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الزيارة تأتي هذا اليوم للأطلاع على الأعمال في المشروع وخصوصا بعد وصول الأنابيب لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والمباشرة بأعمال المحطة "، مبينا ان "ملاكات الوزارة مستنفرة لإنجاز العمل ضمن مدة قياسية فضلا عن متابعة كميات المياه المجهزة لمحافظة البصرة عن طريق القناة".

وتابع، أن "ملاكات الوزارة ماضية في تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي رغم كل التحديات التي تواجهها والذي يؤمن حصة مائية ثابتة بكمية ونوعية جيدة للشرب لمحافظة البصرة بتحويل القناة من مفتوحة إلى مغلقة لنقل المياه بالأنابيب وهي الطريق التي تعتمدها الوزارة في الوقت الحاضر في نقل المياه في مشاريعها الحالية لتقليل الضائعات المائية ومنع التجاوز على الحصص المائية من قبل الخارجين عن القانون والمتجاوزين ".

واضاف الوزير، أن "الوزارة وبكل ملاكاتها تحضى بدعم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لتنفيذ واجباتها والأعمال الموكله اليها والحفاظ على الثروة المائية وضمان التوزيع العادل لها على الجميع وحسب الأستحقاق لكل محافظة"، مؤكدا أن "أعمال ضخ المياه بإتجاه محافظة البصرة مستمرة"، فيما دعا "الحكومة المحلية بتحويل مصب مياه المجاري بعيدا عن شط العرب للمحافظة عليه من الملوثات".

واشار الى أن "الوزارة حاليا ومن خلال شركاتها تنفذ الجزء الحرج من مشروع البصرة الأنبوبي والبالغة 55 كم كمرحلة أولى إذ يبلغ طول المشروع الكلي 220,5كم يبدأ من ناظم البدعة في ذي قار والى احواض الترسيب في البصرة وبتصريف 21م3/ثا ويتكون من محطة ضخ رئيسية وأربعة نحالات وخطوط أنابيب لنقل المياه بعدد أربعة قطر الواحد 2م واحد منها إلى مركز مدينة الناصرية والباقية إلى محافظة البصرة".

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