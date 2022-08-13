الإطاحة بعصابة تعمل في تجارة الآثار جنوب بغداد

2022/08/13 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات

في معاونية الاستخبارات والمعلومات

لهيئة الحشد الشعبي في بغداد، اليوم

السبت، من الاطاحة بشبكة متهمين يعملون

بتجارة الآثار جنوب بغداد.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي

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