لبنان يعتمد رسوم دخول بالدولار الأمريكي على المسافرين جواً وبحراً

2022/08/13 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت،

فرض رسوم على المسافرين بطريقة الجو أو

البحر بالدولار الأمريكي حصراً، فيما

بينت أسعار هذه الرسوم وشروطها.

وقال المدير العام للطيران المدني

بالتكليف فادي الحسن في

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