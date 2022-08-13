مصر: إقرار تعديل وزاري موسع

2022/08/13 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس النواب المصري، اليوم السبت، خلال جلسته العامة على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

وشملت التغييرات، حقائب الإنتاج الحربي، والري، والصحة، والتعليم العالي، والهجرة، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والقوى العاملة، والثقافة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام.

وتضمنت التعديلات، تعيين خالد عبد الغفار وزيراً للصحة، وأيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير جندي وزيرة للهجرة والتعاون الدولي، وأحمد عيسي أبو حسين وزيراً للسياحة والآثار، ومحمد عباس هاشم وزيراً للطيران، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة.

وتضمنت التعديلات تعيين رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم، وتكليف حسن محمد حسن شحاتة وزيراً للقوى العاملة.

ورفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة وذلك بعد الموافقة على التعديل الوزاري.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد اليوم أن التعديل الوزاري هدفه تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وقال السيسي، في بيان عبر حسابه بموقع فيس بوك اليوم، “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.

وتقدم السيسي بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنياً التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.

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