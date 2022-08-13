2022/08/13 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت السفارة الإيرانية في أثينا أن ناقلة نفط إيرانية سوف تعود قريباً إلى البلاد، وعلى متنها شحنة النفط، بعد شهر من احتجازها قبالة الساحل اليوناني كجزء من حملة أمريكية على صادرات النفط الخام الإيراني.

كانت السلطات اليونانية بالتنسيق مع نظيراتها الأمريكية، قد أوقفت الناقلة وصادرت شحنتها في الخامس والعشرين من شهر مايو (آيار) الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وانتقاماً من احتجاز الناقلة لانا، صادرت إيران ناقلتين يونانيتين، وقام الحرس الثوري الإيراني بتحويل مسار الناقلتين، اللتين كانت تحمل كل واحدة منهما نحو مليون برميل من النفط، إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفارة إيرانية: عودة ناقلة نفط احتجزتها اليونان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفارة إيرانية: عودة ناقلة نفط احتجزتها اليونان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).