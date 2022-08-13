2022/08/13 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، القبض على شبكة تهريب قرب منفذ زرباطية الحدودي.وأوضح بيان للهيئة تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنه “استناداً لمعلومات خاصة بهيئة المنافذ الحدودية ومن خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ: القبض على “شبكة تهريب” بالقرب من منفذ زرباطية الحدودي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: القبض على “شبكة تهريب” بالقرب من منفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: القبض على “شبكة تهريب” بالقرب من منفذ زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).