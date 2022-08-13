فتوى الاقليم يحرم عمليات “تغيير الجنس”: خارج تعاليم الاسلام

2022/08/13 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علق مجلس فتوى اقليم كوردستان ،اليوم السبت، على عمليات تغيير الجنس.وقال المجلس في بيان، ان “تغيير الجنس من ذكر الى انثى او بالعكس هو خارج تعاليم الاسلام و يعتبر حراما شرعا”.[…]

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