الجيش الايراني يرى ضرورة التعاون الاستراتيجي العسكري مع العراق

2022/08/13 | 16:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استقبل رئيس جامعة الدفاع الوطني في ايران العميد اسماعيل احمدي مقدم، السبت، 13 آب،...

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