سروة عبد الواحد: لا داعي للعناد.. وستذهبون لحل البرلمان فماذا تنتظرون؟

2022/08/13 | 16:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبدالواحد، اليوم السبت، إلى عقد اجتماع يضم رؤساء الكتل النيابية بحضور الأمم المتحدة.

وقالت عبدالواحد، “لماذا العناد، والنتيجة أنكم ستذهبون لحل البرلمان، فماذا تنتظرون”.

وأضافت، “نحن في (الجيل الجديد) ندعو إلى عقد اجتماع في بغداد، يضم رؤساء الكتل النيابية الفائزة جميعا في الانتخابات وبحضور الأمم المتحدة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل البرلمان، ووضع خارطة طريق لمرحلة ما قبل الانتخابات وتحضيراتها”.

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