هل تفكر في شراء سيارة كهربائية؟ خبير يشرح متى يجب أن تشتري أو تنتظر

2022/08/13 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح بيتر فالديس دابينا من CNN، الخبير في شؤون الاقتصاد ويغطي أخبار صناعة السيارات، لجون سارلين مقدم برنامج “Nightcap” تأثير قانون خفض التضخم للمستهلكين الذين يتطلعون إلى شراء السيارات الكهربائية اليوم وأي الشركات التي تقوم بالتخلص التدريجي من ائتماناتها الضريبية.

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