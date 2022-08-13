الانقلابات في العراق ليست فقط استيلاءً على السلطة

2022/08/13 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.احمد عدنان الميالي

عاش العراق حقب مختلفة من الانقلابات

بمعناها الراديكالي منذ انقلاب بكر

صدقي عام ١٩٣٦ مرورا بانقلاب ١٩٤١ و١٩٥٨

و١٩٦٣ وصولا الى انقلاب ١٩٦٨، منها ما

سميت ثورة ومنها انتفاضة،

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