حزب الدعوة يوجه اتهاماً للحلبوسي ويحدد سبيلاً للخلاص من الأزمة

2022/08/13 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب الامين العام لحزب الدعوة

تنظيم العراق خالد الاسدي، إن رئيس مجلس

النواب محمد الحلبوسي شكل حلقة اضافية

في التخندق الطائفي وخلق فجوة بالعملية

السياسية، فيما اعتبر إقالته سبيلاً

لحل الأزمة الراهن

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