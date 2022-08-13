رئيس نادي كربلاء يكشف عن ميزانية الموسم المقبل ومصير ملعبه

2022/08/13 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي

كربلاء، أحمد هدام العامري، السبت، أن

سبب اختيار المدرب عباس عطية لقيادة

نادي كربلاء كان لما يمتلكه هذا المدرب

من سيرة ذاتية جيدة وسمعة طيبة في

الدوري العراقي.

وقال العا

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