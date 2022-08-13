برشلونة يمدد عقد لاعبه نيكو غونزاليس

2022/08/13 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني مدد نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، عقد لاعب خط وسطه، الشاب نيكو غونزاليس حتى يونيو 2026 وأعاره إلى مواطنه فالنسيا حتى يونيو 2023 من دون خيار الشراء.وأفاد برشلونة في بيان أنه […]

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