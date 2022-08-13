علي حاتم السليمان يهاجم ’مجلس شيوخ الأنبار’: سيجرنا للفتنة!

2022/08/13 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هاجم رئيس اتحاد المعارضة العراقية علي حاتم سليمان، اليوم السبت، “مجلس شيوخ الأنبار”.وعدّ سليمان في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، “المجلس، طريق يجر إلى الفتنة”.

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