بالجدول.. رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الأحد

2022/08/13 | 17:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، جدول رحلاتها ليوم غد الأحد.

وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 34 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 11 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 23 رحلة.

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