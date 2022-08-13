تربية صلاح الدين تحدّد موعد صرف الفروقات للمحاضرين والإداريين العقود.. جدول تفصيلي

2022/08/13 | 17:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّدت المديرية العامة للتربية في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، موعد صرف الفروقات للمحاضرين والإداريين العقود.

وقالت المديرية في بيان تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، إنه “بتوجيه من قبل المدير العام أمجد محمد أحمد طلمس، سيتم صرف الفروقات للمحاضرين والاداريين العقود حسب قرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ مع راتب شهر آب ٢٠٢٢ بعد اكمال اشعار الصرف من وزارة المالية”.

وأضافت، أنه “نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة بخصوص مقدار الراتب والفروقات ننشر لكم ادناه جدولاً تفصيلياً بالراتب والفروقات مقسم حسب الشهادة:

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