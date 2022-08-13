شاهد بالفيديو.. مواطن عراقي يسخر من تظاهرات الإطار التنسيقي

2022/08/13 | 17:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LM2J322RBnA

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