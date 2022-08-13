2022/08/13 | 17:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hfFd_3cqRDI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي نينوى يؤيدون مطالب الصدر بحل البرلمان وتعديل الدستور واجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهالي نينوى يؤيدون مطالب الصدر بحل البرلمان وتعديل الدستور واجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).