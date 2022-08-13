تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة في مصر

2022/08/13 | 17:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع وافق مجلس النواب المصري، اليوم السبت، خلال جلسته العامة على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.وشملت التغييرات حقائب التربية والتعليم التي تولاها رضا حجازي خلفا لطارق شوقي الذي أثار أسلوبه في تطوير العملية التعليمية قدرا من الجدل، كما شملت تعيين خالد عبد الغفار وزيرا للصحة.ووافق مجلس النواب كذلك على تعيين هاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد وزيرة للهجرة خلفا للوزيرة نبيلة مكرم عبيد.وتضمنت التعديلات تعيين أحمد عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار، وأحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة والفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيرا للقوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية، ومحمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال عبر صفحته على فيسبوك إنه وجه دعوة لمجلس النواب للانعقاد لمناقشة التعديلات الوزارية من أجل تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

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