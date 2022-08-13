عراقي يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للبولينغ

2022/08/13 | 17:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد فاز رئيس الاتحاد العراقي للبولينغ شاكر عبد الحسين، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للبولينغ.وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بارك بفوز العراق ممثلا بشاكر عبد الحسين رئيس الاتحاد العراقي للبولينغ بمنصب النائب لرئيس الاتحاد العربي للبولينغ”.وجرت الانتخابات اليوم في القاهرة على هامش […]

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