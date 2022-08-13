الصين تسجل ارتفاعاً في الإصابات اليومية بكورونا

2022/08/13 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

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قالت لجنة الصحة الوطنية السبت إن الصين سجلت 2144 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 12 أغسطس/آب، منها 704 ظهرت عليها أعراض و1440 بدون أعراض.ويقارن هذا مع 2009 إصابات جديدة في اليوم السابق منها 704 مصحوبة بأعراض و1305 إصابات بدون أعراض، وهي حالات تحسبها الصين بشكل منفصل.



ولم تسجل الصين وفيات جديدة وظلت الحصيلة الكلية عند 5226.وحتى 12 أغسطس/آب، أعلن البر الرئيسي للصين تسجيل 234159 إصابة ظهرت عليها أعراض.

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