الأنواء الجوية : توقعات باستمرار تصاعد الغبار

2022/08/13 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد لهذا اليوم فيما توقعت استمرار تصاعد الغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

أما عن المنطقة الوسطى قالت الهيئة “ان الطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بين (10-20) كيلومتر في الساعة، وتنشط نهاراً الى (30-40) كيلومتر في الساعة مسببةً تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها، ومدى الرؤية سيكون (6-8) كم وفي الغبار سيكون (2-4) كيلومتر”.

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