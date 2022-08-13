توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بجريمة جسر ديالى

2022/08/13 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت اللجنة التحقيقية الخاصة بمجزرة جسر ديالى، اليوم السبت، توصيات بشأن الجريمة.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "اصدرت توصيات بجريمة جسر ديالى وهي إقالة مدير حماية منشآت المدائن من منصبة وإحالته للامرة".

هذا وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، متابعتها لحادثة جسر ديالى بعد العثور على جثتين، مؤكدة البدء بتقصي الحقائق.

وقال مدير علاقات واعلام الداخلية اللواء سعد معن في بيان، إن "وزير الداخلية متابع لحادثة جسر ديالى ووجه وكالة الاستخبارات بتقصي الحقائق ومعرفة الملابسات".

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