عائلة تنجو من مجزرة في ديالى

2022/08/13 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر حكومي، اليوم السبت، بان منزلا سكنيا في ريف ديالى تعرض لهجوم برمانة دفاعية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مجهولين هاجموا منزلا سكنيا برمانة يدوية (دفاعية) في اطراف منطقة باب الدرب (7كم شمال شرق بعقوبة) الا انها لم تنفجر رغم سحب مسمار الامان منها".

وأضاف أن "فريقا مختصا من الدفاع المدني قام بتطويق الرمانة ورفعها دون اي اصابات".

وأكد أنه "تم نقلها الى مكان أمن بهدف اتلافها فيما بعد وفق التعليمات".

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