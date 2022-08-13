قائمة لرؤساء أمريكيين حقق معهم الـ FBI بينهم ترامب

2022/08/13 | 17:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أثار تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بفلوريدا، تاريخا طويلا...

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