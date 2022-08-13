2022/08/13 | 17:17 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن مسار التصعيد يتجه نحو التعقيد أكثر بعد حشود أمس لكل من التيار الصدري والإطار التنسيقي ببغداد، وذلك لإصرار كل منهما على تنفيذ مطالبه بالطريقة التي يرغب فيها، وهذا ما يفتح الباب لعدة سيناريوهات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يتّجه الصدر للعصيان المدني في حال فشلت دعوته لحلّ البرلمان العراقي؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يتّجه الصدر للعصيان المدني في حال فشلت دعوته لحلّ البرلمان العراقي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).