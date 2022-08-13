13 طائرة عسكرية صينية تعبر الخط الفاصل بمضيق تايوان 

2022/08/13 | 17:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، السبت، أن 13 طائرة من سلاح الجو الصيني عبرت الخط الفاصل بمضيق تايوان.

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