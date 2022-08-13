الديمقراطية العراقية والديمقراطيون

2022/08/13 | 17:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:إبراهيم الزبيدي لا نكذب على بعضنا.إن علاقتنا، نحن العراقيين، بالديمقراطية فقيرة، وتكاد تكون معدومة بالمرة.وحتى التي شهدها العهد الملكي لم تكن ديمقراطية كالتي عرفتها الشعوب المتقدمة الأخرى، بل...أكمل القراءة ←

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